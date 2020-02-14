الحوثيون: إسقاط طائرة حربيه نوع تورنيدوا في سماء محافظة الجوف

اعلن ‏‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية في ​صنعاء​ العميد يحيى سريع في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه "بفضل الله وكرمه الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة حربيه نوع "تورنيدوا" في سماء محافظة الجوف وهي تقوم بمهام عدائية، وقد تم إسقاطها بصاروخ أرض جو متطور ويمتلك تكنلوجيا حديثة. مؤكدا ان سماء اليمن ليست للنزهه وعلى العدو ان يحسب الف حساب لذلك".

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