خطيب جمعة طهران:صفقة القرن أشعلت ثورات جدیدة في العالم الإسلامي

شدّد خطيب جمعة طهران المؤقت كاظم صديقي، على أنّ "خطّة "صفقة القرن" أشعلت موجةً جدیدةً من الانتفاضة الشعبیة والثورات الجدیدة في العالم الإسلامي".
وأكّد في خطبة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران، أنّ "هدف الأميركيين المشؤوم لن يتحقّق لتمریر خطّة "صفقة القرن"، مركّزًا على أنّ "صفقة القرن" فضیحة للرئیس الأمیرکي دونالد ترامب"، واصفًا إيّاه بأنّه "عارًا علی الإدارة الأميرکیة الّتي تهدي بیوت الشعب الفلسطیني وممتلکاتهم وبلدهم إلی الکیان الصهیوني، وتسمّیها "صفقة القرن"، بینما هي صفقة فاشلة".
وأشاد صديقي بـ"المشاركة الشعبيّة الملحميّة في مسيرات الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية"، لافتًا إلى أنّ "الشعب قبل انتصار الثورة لم يكن يحسب له حساب، ولذلك قام بالثورة، حيث يشارك كلّ عام في مسيرات 11 شباط بشكل حماسي أكثر فأكثر".
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