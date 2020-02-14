اشار الوزير السابق غسان عطالله الى ان الرئيس ميشال عون جبل في بعبدا ولا أحد يملي عليه ما يقوله أو يفعله، ونذكر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حين عرض عليه بضع مقاعد نيابية في مقابل التحالف الانتخابي أجابه: "حجمي يقرره الناس ولا آخذ حصصاً من أحد وكان الأجدى به أن يرتقي الى هذا المستوى من الوطنية".
ولفت عطالله في تصريح تلفزيوني، الى ان خطة الكهرباء وضعت بموافقة جميع الافرقاء، ولم يكن يمكن لهذه الخطة ان تقر في الحكومة من دون موافقة الافرقاء. واكد استمرار عمل التيار الوطني الحر لبناء الدولة، ومثال على ذلك اقرار تعيينات قضائية شفافة. وارجع الوضع الاقتصادي الى السياسات المالية التي تم اخذها بعد العام 1990.
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله: الرئيس عون جبل في بعبدا ولا أحد يملي عليه ما يقوله أو يفعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.