عطالله: الرئيس عون جبل في بعبدا ولا أحد يملي عليه ما يقوله أو يفعله

اشار الوزير السابق ​غسان عطالله​ الى ان ​الرئيس ميشال عون​ جبل في ​بعبدا​ ولا أحد يملي عليه ما يقوله أو يفعله، ونذكر رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ حين عرض عليه بضع مقاعد نيابية في مقابل التحالف الانتخابي أجابه: "حجمي يقرره الناس ولا آخذ حصصاً من أحد وكان الأجدى به أن يرتقي الى هذا المستوى من الوطنية".

ولفت عطالله في تصريح تلفزيوني، الى ان ​خطة الكهرباء​ وضعت بموافقة جميع الافرقاء، ولم يكن يمكن لهذه الخطة ان تقر في الحكومة من دون موافقة الافرقاء. واكد استمرار عمل ​التيار الوطني الحر​ لبناء ​الدولة​، ومثال على ذلك اقرار تعيينات قضائية شفافة. وارجع ​الوضع الاقتصادي​ الى السياسات المالية التي تم اخذها بعد العام 1990.