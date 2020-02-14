جريصاتي للحريري:لماذا إغفال كلفة الفساد على الاقتصاد والمالية العامة

توجه مستشار ​رئيس الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​، إلى رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بالقول "لماذا إغفال كلفة ​الفساد​ على ​الاقتصاد​ و​المالية العامة​؟" إضغط للمزيد

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