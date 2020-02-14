حسان دياب: اليوم رُفع العلم اللبناني في بلدين عربييْن

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "اليوم رُفع ​العلم اللبناني​ في بلدين عربييْن. نبارك فوز ​منتخب لبنان​ لكرة السلة في ​الاردن​ ونبارك فوز ماتياس نجيم وكريستوفر فغالي في ​سلطنة عمان​ في بطولة الكارتينغ". إضغط للمزيد

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