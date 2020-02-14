وليد ابوسليمان: لهيكلة القطاع العام الذي يشكل 40 بالمئة من النفقات

تمنى الخبير الاقتصادي ​وليد ابو سليمان​ ان يكون هناك اعادة توزيع للخسائر بطريقة عادلة ومنصفة، ويجب ان لا يترتب هذا الامر على كل المواطن في ​لبنان​.

ولفت ابو سليمان في تصريح تلفزيوني، الى ان "سندات اليوروبوند بقيمة هي بقيمة 30 مليار ​دولار​"، موضحا بأن "كل ​المصارف​ خفضت استثمارها بسندات الخزينة". واعتبر انه "يجب اعادة رسملة المصارف بقيمة 25 بالمئة من قيمة الناتج المحلي اي بقيمة 14 مليار دولار". اضاف قائلا "طالبنا بإعادة هيكلة ​القطاع العام​ الذي يشكل 40 بالمئة من النفقات، ويجب اقتطاع الرواتب، كما يجب اعادة هيكلة ​الدين العام​، وشدد على ان ديون اليوم هي ضرائب الغد.

واوضح ان الازمة الاقتصاية تكبر نظرا لعدم جدية التعاطي مع الازمة، واليوم نتعاطى بشكل متاخر مع الازمة، وواهم اي شخص اننا نستطيع الخروج من الازمة من دون اجراءات مؤلمة. وكشف ان جزء كبير من اموال المودعين بالعملات الاجنبية غير موجودة اليوم.