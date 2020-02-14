النشرة: القاء قنبلة صوتية في احد ازقة مخيم المية ومية ولا اصابات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مجهولا القى ​قنبلة​ صوتية في احد ازقة ​مخيم المية ومية​ بالقرب من "السنترال القديم"، وهي المرة الاولى منذ الاتفاق بين ​الجيش اللبناني​ و​الفصائل الفلسطينية​ لازالة المظاهر المسلحة فيه، ولم يؤدي انفجارها الى ​اصابات​ او اضرار لكنها اثارت حالة من الهلع والخوف لدى ابناء الحي. إضغط للمزيد

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