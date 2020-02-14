اتفاق سوداني لتعويض أسر ضحايا المدمرة الأمريكية «كول»

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أعلنت وزارة العدل السودانية، أمس، أنها وقعت اتفاقا بين حكومة الخرطوم وأسر ضحايا المدمرة الأمريكية «كول» التي تعرضت لهجوم قبالة ميناء عدن اليمنى، عام 2000، مما أدى إلى مقتل 17 بحارا أمريكيا، وإصابة 39 آخرين، وذلك في إطار تحركات السودان لرفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب، وبعد أيام من أول لقاء، بين رئيس المجلس العسكرى الانتقالى في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو في عنتيبى لبحث تطبيع العلاقات.

وبينما لم تكشف الوزارة حجم التعويضات لضحايا المدمرة، ذكرت صحيفة «سودان تربيون» أن الخرطوم ستدفع تعويضات بقيمة 30 مليون دولار لأسر 17 بحارا أمريكيا قتلوا في الهجوم، وأوضحت الوزارة في بيان أنه «فى إطار جهود حكومة السودان الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب، تم التوقيع بتاريخ 7 فبراير الجارى،على اتفاق تسوية مع أسر وضحايا (كول)، والتى لا تزال إجراءات التقاضى فيها ضد السودان مستمرة أمام المحاكم الأمريكية».

وأضافت أنه «تم التأكيد صراحةً في اتفاقية التسوية المبرمة على عدم مسؤولية الحكومة عن هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى، وأنها دخلت في التسوية انطلاقاً من الحرص على تسوية مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها نظام الرئيس السابق، عمر البشير».

كان رئيس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، كشف في ديسمبر الماضى خلال زيارته لواشنطن، «أن الإدارة الأمريكية وضعت 7 شروط عند بدء التفاوض لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، واتفقنا حول المسائل المتعلقة بتوصيل الإغاثة، وحقوق الإنسان، والحريات الدينية، والعلاقة مع كوريا الشمالية، وبدء عملية السلام»، وأضاف: «يبقى أمران، الأول: التعاون في مجال الإرهاب، وهذا مستمرون فيه، وتعويضات ضحايا العمليات الإرهابية، وهدفنا توقيع اتفاق لتحصين الدولة السودانية ضد رفع أي قضايا أخرى».