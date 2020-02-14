محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم شاب، على الانتحار، اليوم الجمعة، بـ"الحبة السامة" أقراص حفظ الغلال، داخل منزله بقرية دلمو، ببنها.

وتبين مرور المتوفي 25 سنة، بضائقة نفسية دفعته للإقدام على الانتحار، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتحار شاب بالحبة القاتلة في بنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.