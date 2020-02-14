"الحرية المصري" يدشن مبادرة للعلاج بأجر رمزي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلن حزب الحرية المصري، استمرار نجاح مبادرة "شفاء" لعلاج مواطني الغربية، بأجر رمزي، وقال أمين عام الحزب بالغربية شريف أنور إن المبادرة يشارك بها استشارين وأساتذة جامعات بجميع التخصصات، وتشمل المبادرة إجراء ٢٠ عملية جراحية بالمجان، في تخصصات "العظام، والأنف والأذن".

وأضاف "شريف" أن المبادرة تعمل على توفير مشروع رعاية صحية لمدة عام في جميع التخصصات، دون اشتراط عضوية الحزب.

وقال الدكتور محمد حشيش منسق عام المبادرة، والأمين العام للجنة الشئون الصحية بالحزب، إن كارنيهات الرعاية الصحية السنوية تشمل كشف لدى جميع الأطباء المتعاقد معهم بعشرة جنيهات، وكذلك يحصل حامله على خصم ٤٠٪؜ على المعامل والتحاليل و١٢٪؜ من الصيدليات المتعاقد معها، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة هو توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين والتعامل المباشر مع المواطنين.

وأشرف على المبادرة اللواء مهند أبو لمونة الأمين العام للجنة شئون العضوية بالحزب والمهندسة منى فوزي الأمين العام لأمانة شئون المواطنة، والدكتورة سالي هراس أمينة المرأة، ودعاء عريبي، أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية، والمهندس عمرو أبو العزم أمين عام الشباب.