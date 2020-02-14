وزير الخارجية السعودي: نقف مع فلسطين...لا علاقة لنا بإسرائيل وإيران عدوة للجميع

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن سياسة المملكة حول القضية الفلسطينية ثابتة.

وأضاف بن فرحان في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أن "السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها بإسرائيل".

وأوضح أن "السعودية ترحب بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية".

وعلق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على التقارير الإعلامية التي انتشرت في الأيام الماضية بشأن الترتيب لعقد لقاء بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، قائلا: "ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي مع إسرائيليين".

وتابع "علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان".

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وفي سياق آخر، أشار الوزير السعودي إلى أن "السودان دولة ذات سيادة تقيم مصلحتها بنفسه".

كما هاجم بن فرحان إيران، بوصفها "عدو للجمع".

وكانت قناة "i24" الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر قالت إنها "دبلوماسية عربية رفيعة المستوى"، اليوم الخميس، قولها إن هناك "اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما أبلغت المصادر رفيعة المستوى التي لم يتم الكشف عنها ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع إسرائيل والسعودية منذ عدة أشهر، من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء.