القوات اليمنية تصد هجمات للحوثيين في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

صدت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، 3 هجمات ومحاولتي تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة الساحلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصدت القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، هجوماً للميليشيات على مواقعها بخطوط التماس عند تقاطع شارعي صنعاء والخميس شرق المدينة.

ودفعت الميليشيات بالعشرات من عناصرها في محاولة انتحارية من جهة معسكر الدفاع الساحلي وسوق الحلقة، وتحت غطاء ناري كثيف، مؤكدة أن القوات المشتركة تمكنت بعد اشتباكات ليلية من كسر الهجوم الحوثي وتكبيد الميليشيا «خسائر فادحة بشرية ومادية».

وبالتزامن، أفشلت القوات المشتركة محاولة تسلل لميليشيات الحوثي على بعض مواقعها في منطقة كيلو 16، المدخل الشرقي والرئيسي لمدينة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن محاولة التسلل الحوثية كانت مكشوفة، وأن «القوات المشتركة تمكنت من مباغتة الميليشيات فور تحركها وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى» قبل أن يلوذ بقية عناصرها بالفرار. كما صدت القوات المشتركة، هجوماً حوثياً على أطراف مدينة حيس المحررة جنوب محافظة الحديدة.

وأحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيات الحوثي شرق مديرية الدريهمي، وصدت هجوماً عنيفاً على المواقع العسكرية التابعة لها جنوب مديرية التحيتا.

وبحسب مصادر محلية، فإن القوات المشتركة المرابطة جنوب التحيتا صدت هجوماً للحوثيين بعد اشتباكات عنيفة استمرت ساعات وقتل خلالها عدد من عناصر الميليشيا. وفي سياق ميداني آخر، تواصلت المعارك بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في بعض جبهات القتال في محافظة الجوف، وعلى أطراف مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب.

وأفادت مصادر في الجيش بأن مقاتلات التحالف العربي كثفت غاراتها على مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي في مديريتي الغيل والمتون وفي منطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

وأشارت المصادر إلى أن المقاتلات العربية شنت، ليل الخميس وأمس، نحو 20 غارة على تحركات وتعزيزات الميليشيات الحوثية في جبال يام ومنطقة المحزمات جنوب الغيل وفي جبال يام بالمتون، ومنطقة العقبة، مشيرة إلى أن الضربات الجوية دمرت معدات وآليات عسكرية لميليشيا الحوثي وقتلت وأصابت العشرات من عناصرها.