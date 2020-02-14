بومبيو: تقديم إرهابيي «حزب الله» للعدالة حتمي

واشنطن (وكالات) دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إلى إنهاء الإفلات من العقاب في لبنان لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وقال بومبيو في بيان: «إن اغتيال الحريري هو عمل من أعمال القتل الجماعي أسفر عن مقتل 21 آخرين وإصابة 266 ضحية في بيروت»، لافتاً إلى أن العديد من الأفراد المرتبطين بـ«حزب الله» وُجهت لهم تهمة القيام بأدوار في هذا الهجوم الإرهابي، ويجب تقديمهم إلى العدالة في نهاية المطاف.

وشدد الوزير على أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر حتمي لضمان أمن لبنان واستقراره وسيادته، مجدداً تأييده لعمل المحكمة الخاصة بلبنان لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

وبحسب البيان «أثبت حزب الله من خلال أنشطته الإرهابية وغير المشروعة أنه أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح راعيته، إيران، مما هو أفضل للشعب اللبناني».

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