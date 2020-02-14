48 طن مساعدات إماراتية لقرية نائية في حضرموت

حضرموت (الاتحاد) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت، ضمن جهودها الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لرفع المعاناة وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها محافظة حضرموت خاصة واليمن عامة.

ووزع فريق الهيئة 600 سلة غذائية، تزن 48 طناً و480 كيلو جراما، على أهالي منطقة معبر، إحدى المناطق النائية الشرقية لمحافظة حضرموت، حيث استفاد أكثر من 3000 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة من تلك المعونات الإغاثية.

وقال منسقون إغاثيون في حضرموت أن وصول القافلة الإغاثية إلى منطقة معبر التابعة لمديرية الريدة وقصيعر إحدى كبرى المديريات الشرقية لمحافظة حضرموت يأتي ضمن الجهود الإماراتية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المديرية بشكل عام. وأضاف المنسقون أن الهلال الإماراتي يسارع إلى تقديم المساعدات الإغاثية إلى القرى والمناطق النائية التي يعاني أبناؤها ظروفاً اقتصادية صعبة في تأمين لقمة العيش. وأعرب المستفيدون عقب تسلمهم المواد الإغاثية، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لوقفتها الأخوية إلى جانبهم في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء حضرموت.

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