الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع «الناتو»

بروكسل (وام) ترأس اللواء ركن طيار فلاح القحطاني، الوكيل المساعد للسياسات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» والشركاء، حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد أمس الأول في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان، مؤكداً أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان التي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية.

وأكد أعضاء حلف الناتو والشركاء في مهمة الدعم الحازم، التزامهم بمحاربة الإرهاب بأشكاله كافة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.

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