سفير الدولة في المنامة: ميثاق العمل الوطني تأكيد على التفاف الشعب البحريني حول قيادته

المنامة (وام) أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الدولة لدى مملكة البحرين، أن الاحتفال بالذكرى الـ 19 لإطلاق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، ميثاق العمل الوطني يمثل تأكيداً على التفاف الشعب البحريني حول قيادة جلالته التي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحقيق التنمية والازدهار.

وذكر أن الشعب البحريني عبَّر بصدق عام 2001 عن تضامنه ووحدته وارتباطه الأصيل بترابه ووطنه العربي حين صوت بنسبة بلغت 98.4% لمصلحة مضامين وبنود ميثاق العمل الوطني.

وأضاف قائلاً: «لقد لمست خلال فترة عملي وتواصلي مع الشعب البحريني على كل المستويات الرسمية والأهلية مدى الحب الصادق، والاهتمام بهذه المناسبة التي تمثل مرحلة فاصلة في تاريخ البحرين الحديث، شهدت خلالها المملكة العديد من الإنجازات الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تصب في محصلتها لمصلحة المواطن البحريني».

وأعرب عن تمنياته أن تنعم مملكة البحرين دوماً بالأمن والأمان والاستقرار، وأن تحقق المزيد من النجاحات على المستوى الدولي بفضل السياسة الحكيمة والمواقف التي تتخذها لمساندة الحق والخير بما يتوافق مع مصالح الشعب البحريني وشعوب ودول المنطقة الخليجية والعربية، وأن تشهد العلاقات البحرينية الإماراتية الأخوية والمتميزة المزيد من التطور.

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