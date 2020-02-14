مصر تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقل التلفزيون المصري عن وزارة الصحة قولها إن المصاب "أجنبي".

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن "الوزارة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى "إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية".

وأضاف مجاهد أن السلطات المصرية أبلغت منظمة الصحة العالمية على الفور باكتشاف الحالة، مؤكداً "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها صحياً والاطمئنان عليها".

وأوضح الدكتور مجاهد أن "حاملة الفيروس لا تظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماماً".

وقال المتحدث باسم الوزارة "الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس. كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما".

وظهر الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي، وأودى بحياة 1380 شخصاً حتى الآن وأصاب أكثر من 55 ألفا.

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