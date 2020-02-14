كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق أول اجتماع للجنة متابعة اتفاق برلين حول ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين، عقد أول اجتماعاتها يومي السبت والأحد المقبلين للنظر في تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الجزائرية "صبري بوقادوم" إن لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ستناقش آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، في مدينة ميونيخ الألمانية بحضور وزراء خارجية مسار برلين.

وأضاف بوقادوم خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، معربا عن ترحيبه باللائحة التي أقرها المجلس، مما يصب في اتجاه الحل السلمي في ليبيا.

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ومن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يجب انخراط الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة الليبية على نحو أقوى.

ونفى ماس في تصريحات لإذاعة ألمانيا أن قمة برلين بشأن ليبيا التي انعقدت منتصف الشهر الماضي، ظلت بلا نتائج.

وفي وقت سابق تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.