كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني يبحثان عملية تبادل أسرى جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عملية تبادل أسرى جديدة، بعد أن جرت عملية أولى من هذا النوع في سبتمبر، وأخرى في ديسمبر مع انفصاليين موالين لروسيا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان أن الرئيسين تطرقا في مكالمة هاتفية إلى "تحرير مواطنين أوكرانيين معتقلين" في أراضي الانفصاليين في شرق أوكرانيا والقرم وكذلك روسيا.

ووفق المصدر نفسه، ناقش زيلينسكي وبوتين أيضاً التحضير للقاء جديد عقب الذي جمعهما في باريس في ديسمبر وعُقد بوساطة فرنسية-ألمانية.

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وبعد اللقاء الأول بينهما، حصلت عملية تبادل حوالى مئتي سجين بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في عملية تندرج في إطار خفض التصعيد في هذا النزاع المسلح المجمّد بجزئه الأكبر إلا أنه أسفر عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

وتبادلت كييف وموسكو 70 معتقلاً في سبتمبر 2019 وأعادت روسيا إلى أوكرانيا سفناً حربية كانت قد احتجزتها.

وسبق أن تحدث بوتين وزيلينسكي عن ترتيبات تبادل جديد لسجناء في 31 ديسمبر2019. وتوصلت موسكو وكييف إلى تسوية أخرى، اقتصادية هذه المرة تتعلق باتفاق حول عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.