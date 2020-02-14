كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي يقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة الحكومية إلى يوم غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الجمعة، برئيس حكومة تونس المكلف إلياس الفخفاخ، وتقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة الحكومية الى يوم غد السبت.

ونصح رئيس مجلس شورى النهضة التونسي عبد الكريم الهاروني، الفخفاخ بعدم الاستعجال في تقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأكد رئيس مجلس شورى النهضة التونسي عبد الكريم الهاروني أن الحركة "لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ لأنّه قدم عرضاً دون المطلوب، ورفض إعطاء الحركة حقيبة وزارية بحجة تحييدها". الهاروني أشار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أنّ مجلس شورى النهضة "يتمسك بحكومة وحدة وطنية من دون إقصاء"، معتبراً أنّ حكومة الوحدة "دفاع عن مبدأ، لأننا نريد إنهاء الإقصاء في تونس، وتشكيل حكومة بين شركاء بينهم احترام". Advertisements