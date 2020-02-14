كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي يقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة الحكومية إلى يوم غد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونصح رئيس مجلس شورى النهضة التونسي عبد الكريم الهاروني، الفخفاخ بعدم الاستعجال في تقديم التشكيلة الحكومية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكد رئيس مجلس شورى النهضة التونسي عبد الكريم الهاروني أن الحركة "لن تمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ لأنّه قدم عرضاً دون المطلوب، ورفض إعطاء الحركة حقيبة وزارية بحجة تحييدها".
الهاروني أشار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أنّ مجلس شورى النهضة "يتمسك بحكومة وحدة وطنية من دون إقصاء"، معتبراً أنّ حكومة الوحدة "دفاع عن مبدأ، لأننا نريد إنهاء الإقصاء في تونس، وتشكيل حكومة بين شركاء بينهم احترام".
وكان رئيس الجمهورية التونسيّة قيس سعيّد قد كلف رسمياً إلياس الفخفاخ بتأليف الحكومة، بعد أن فشلت حكومة الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة، في الحصول على ثقة البرلمان في 10 يناير الجاري.
الفخفاخ (48 عاماً)، كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية نهاية عام 2019، وشغل سابقاً منصبيّ وزير السياحة والمالية، ورئيس المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.