كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتحدى وزير العدل وينشر تغريدات تخص وزارته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات وزير العدل في حكومته وليام بار، الذي قال إن ترامب يعرقله في عمله، بنشر تغريدات تخص نشاط وزارته.

ونشر ترامب تغريدة على "تويتر"، أكد فيها أن القانون يمنحه حق التدخل في القضايا الجنائية، بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

وجاءت تغريدة ترامب بعد أن كان بار قد حثه على وقف التغريد بشأن قضايا جنائية تديرها وزارة العدل.