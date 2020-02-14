كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يعلن انتهاء التسوية الرئاسية لـ عون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع أن "التسوية عاشت 3 سنوات، واليوم أصبحت من الماضي وفي ذمة التاريخ"، موضحاً "عندما تلقيت بصدري التسوية لانتخاب رئيس الجمهورية، وسرت عكس المزاج العام كنت أرى منذ 2014 كيف تغير المشهد السوري، وبدأ لبنان يغرق في مشاكل أمنية وتفجيرات، والبعض كان يرى التسوية توزيعاً للسلطة، ولكن كنا نراها منعاً لانتقال الفتنة والسبيل الممكن لوقف الفراغ".
ولفت الحريري إلى الوضع الاقتصادي السيئ في لبنان، قائلاً: "نحن في لبنان لسنا جزيرة اقتصادية بمعزل عن دعم الأشقاء"، وأضاف أن "أموال إيران الكاش، تحمي حزباً، ولكن لا تحمي دولة"، معلناً أن هناك من يفتح مشاكل يومية على حسابه مع دول الخليج التي نحتاجها لتنشيط السياحة، وفتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية.