كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحريري" يعلن انتهاء التسوية الرئاسية لـ عون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الجمعة، انتهاء التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيس ميشال عون إلى الرئاسة في 2016، ودعا إلى انتخابات نيابية مبكرة.

وقال: "أعلنت من بعبدا أني مع انتخابات نيابية مبكرة، وندعو الجميع للتفكير بهدوء ودون مزايدات"، مضيفاً أن "التحرك الشعبي صار شريكاً في القرار السياسي".

وتابع أن "التسوية عاشت 3 سنوات، واليوم أصبحت من الماضي وفي ذمة التاريخ"، موضحاً "عندما تلقيت بصدري التسوية لانتخاب رئيس الجمهورية، وسرت عكس المزاج العام كنت أرى منذ 2014 كيف تغير المشهد السوري، وبدأ لبنان يغرق في مشاكل أمنية وتفجيرات، والبعض كان يرى التسوية توزيعاً للسلطة، ولكن كنا نراها منعاً لانتقال الفتنة والسبيل الممكن لوقف الفراغ".