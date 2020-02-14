واشنطن تجري تحاليل كورونا لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا قالت فيه إن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل حصول كوريا الشمالية على المساعدات من المنظمات المحلية والدولية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده تدعم قوة جميع الجهود التي تبذلها بلادنا بالاشتراك مع المنظمات الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الصين، أمس الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، وأكدت منظمة الصحة العالمية أول أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.