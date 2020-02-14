كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل متظاهر عراقي في ساحة الخلاني على يد مجهولين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل متظاهر عراقي، مساء اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.
وسبق أن أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قواتها الأمنية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير تعرضت لثلاث قنابل يدوية، رُميت من جانب المتظاهرين عليها.
هذا وتجددت المواجهات بين القوات الأمنية ومحتجون قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.
يأتي ذلك فيما قال القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب محمد الكربولي، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لم يكن منصفاً في اختيار أعضاء الحكومة ويتفرد باختيارهم من دون توافقات.