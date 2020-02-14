مقتل متظاهر عراقي في ساحة الخلاني على يد مجهولين

وسبق أن أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قواتها الأمنية قرب الحاجز بين ساحتي الخلاني والتحرير تعرضت لثلاث قنابل يدوية، رُميت من جانب المتظاهرين عليها.

هذا وتجددت المواجهات بين القوات الأمنية ومحتجون قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.

يأتي ذلك فيما قال القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب محمد الكربولي، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لم يكن منصفاً في اختيار أعضاء الحكومة ويتفرد باختيارهم من دون توافقات.