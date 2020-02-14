صحة الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـ "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء الجمعة، شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا في الدولة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حالتا الشفاء من فيروس كورونا هما لمواطن صيني يبلغ من العمر 41 عاما وابنه 8 سنوات ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة.

وأعلنت الأسبوع الماضي عن شفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا "73 عاما" وتعافيها التام من أعراض المرض.

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وتقدم المتعافيان من الفيروس بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في الدولة و لوزارة الصحة ووقاية المجتمع للرعاية والاهتمام الكبيرين منذ دخلوهما إلى المستشفى وحتى تعافيهما التام من المرض وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وأشاد لي شيوي هانغ بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية الصين الشعبية وما أظهرته من رسائل تعاضد وتكاتف مثنيا على منظومة الرعاية الصحية المتطورة التي تتمتع بها الدولة والتي اثمرت عن شفاء المصابين وتعافيهما بشكل كامل.

وأكد أن هذا الدعم الذي قدمته دولة الإمارات يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وكذلك الجهود المقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تعكس مدى تقدم القطاع الطبي في الإمارات الذي استطاع التعامل مع حالات فيروس كورونا بكل اقتدار.