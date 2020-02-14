كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يكشف أرقام جديدة لشحنة الأسلحة الإيرانية في بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، عن أرقام جديدة لشحنة الأسلحة الإيرانية التي تم ضبطها في بحر العرب، الأحد الماضي.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن الشحنة تضم 358 صاروخا وأسلحة أخرى في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية باليمن.

وأضاف أن ضبط شحنة الأسلحة، يعد مثالا آخر على أن إيران، تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، ويؤكد تحديها لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

ونشر بومبيو، والسفارة اليمنية في واشنطن، مساء الجمعة، صورا للصواريخ التي كانت البحرية الأمريكية قد ضبطتها في بحر العرب، الأحد الماضي، على متن مركب شراعي.

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وفقا لبيان قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية، فإن الصواريخ التي تم احتجازها تشمل صواريخ إيرانية الصنع مضادة للدبابات من نوع "دهلاوية" (ATGM) ، وهي نسخ ‎إيرانية من صواريخ كورنيت الروسية.



وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية استخدمت هذا النوع من الصواريخ في تصعيدها الأخير بمحافظة الجوف، وأظهرت لقطات بثتها قناة المسيرة الحوثية، استخدام الانقلابيين صواريخ حرارية مضادة للدبابات للمرة الأولى خلال الحرب.

كما شملت الشحنة المضبوطة أسلحة إيرانية وهي 3 صواريخ أرض ـ جو، وأجهزة تصوير حراري، ومكونات للطائرات المسيرة الجوية والسطحية، بالإضافة إلى ذخائر أخرى وأجزاء أسلحة متطورة.



وقالت البحرية الأمريكية، إن العديد من الأسلحة المضبوطة، تتطابق مع الأسلحة التي استولت عليها مدمرة الصواريخ الأمريكية USS Forrest Sherman (DDG 98) في بحر العرب، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.