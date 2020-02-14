المفوضية بتشاد تعلن موعد الانتخابات التشريعية

أعلنت مفوضية الانتخابات في تشاد، أن الانتخابات التشريعية التي يتم إرجاؤها منذ 4 سنوات، ستنظم في 13 ديسمبرالمقبل.

ووزعت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات الجمعة البرنامج الزمني للاقتراع على وسائل الإعلام. ومن المنتظر أن تنطلق الحملة الرسمية في 21 نوفمبر.

وقال النائب الأول لرئيس المفوضية جون لوك بن وديتة في تصريح صحافي "أريد أن أحيي التوافق الذي توصلت إليه الطبقة السياسية حول موعد 13 ديسمبر".

ينص الجدول الزمني على إعلان النتائج "الأولية" لانتخاب 161 نائبا في البرلمان في 27 ديسمبر.

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وستنشر المحكمة العليا القائمة الرسمية والنهائية للنواب المنتخبين في وقت لاحق.

وضاعفت الجماعة الإرهابية هجماتها القاتلة خلال الأعوام الأخيرة في منطقة بحيرة تشاد، وهي مساحة مائية واسعة تتخللها مستنقعات وجزر وتتقاسمها تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا.

وتشهد دول مجموعة الساحل الأخرى مثل مالي وبوركينافاسو، والنيجر، تصاعدا للهجمات منذ مطلع العام 2020 خلفت مقتل وجرح العشرات، كما تسببت في عمليات نزوح جماعي للسكان المحليين.

وفي آواخر الشهر الماضي، أقال الرئيس التشادي إدريس ديبي رئيس أركان الجيش الجنرال طاهر إردا تايرو بعد سلسلة هجمات شنها تنظيم بوكو حرام الإرهابي.