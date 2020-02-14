كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "كورونا".. فيتنام ترفض استقبال سفينتين سياحيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، أن سلطات إقليم قوانغ نينه رفضت استقبال ركاب السفينة السياحية الألمانية "عايدة فيتا" أمس الخميس، مضيفةً أنها رست سابقاً في الفلبين، وماليزيا، وسنغافورة التي أعلنت جميعها وجود إصابات بالفيروس داخلها.
ولم ترد شركة عايدة كروزيز مالكة السفينة على طلبات للتعقيب، ورفضت فيتنام أيضاً استقبال السفينة النرويجية "جييد" التي تشغلها شركة كروز لاين النرويجية، وقالت الشركة: "بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا في آسيا، الموانئ التي خططنا لزيارتها في فيتنام، لم تعد تستقبل سفناً سياحية".
ورفضت سلطات الموانئ في فيتنام التعقيب وأحالت اتصالات إلى مسؤولين محليين، لكنهم لم يردوا أيضاً على طلبات التعقيب.
وأودى فيروس كورونا بـ 1380 شخصاً معظمهم في الصينـ موطن الفيروس منهم 3 في اليابان، وهونغ كونغ، والفلبين.