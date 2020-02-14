بسبب "كورونا".. فيتنام ترفض استقبال سفينتين سياحيتين

رفضت فيتنام السماح لسفينتين سياحيتين بالرسو في مياهها خشية وجود مصابين بفيروس كورونا الجديد، على متنهما.

وقال مسؤول في تايلاند، إن "إحدى السفينتين تتجه حالياً إلى تايلاند أين سيسمح لها بالرسو".





وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، أن سلطات إقليم قوانغ نينه رفضت استقبال ركاب السفينة السياحية الألمانية "عايدة فيتا" أمس الخميس، مضيفةً أنها رست سابقاً في الفلبين، وماليزيا، وسنغافورة التي أعلنت جميعها وجود إصابات بالفيروس داخلها.

ولم ترد شركة عايدة كروزيز مالكة السفينة على طلبات للتعقيب، ورفضت فيتنام أيضاً استقبال السفينة النرويجية "جييد" التي تشغلها شركة كروز لاين النرويجية، وقالت الشركة: "بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا في آسيا، الموانئ التي خططنا لزيارتها في فيتنام، لم تعد تستقبل سفناً سياحية".

ورفضت سلطات الموانئ في فيتنام التعقيب وأحالت اتصالات إلى مسؤولين محليين، لكنهم لم يردوا أيضاً على طلبات التعقيب.