أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية تنظم فريق لمعرفة ظروف إصابة 1730 صيني بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، سعيها لمعرفة ظروف إصابة 1730 من العاملين بالقطاع الصحي الصيني بفيروس كورونا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || "الناتو" يعلن استئناف عملياته بالعراق خلال أيام

أعلن حلف شمال الأطلسي في أوروبا، اليوم الجمعة، استئناف في الأيام أو الأسابيع المقبلة أنشطته لتدريب القوات في العراق. أخبار عالمية عاجلة اليوم || اغتيال نائب رئيس الاستخبارات الإيراني على يد مجهولين

أفاد موقع إيران إنترناشيونال، مساء الجمعة، اغتيال نائب رئيس الاستخبارات الإيرانية في عنبر أباد بمحافظة كرمان على يد مجهولين.

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