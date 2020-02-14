استبعاد مانشستر سيتي من المسابقات القارية لعامين لخرق قواعد اللعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (“يويفا”)، الجمعة استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف”. وأضاف الاتحاد، أنه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيرا إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية (“كاس”).

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