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2020-02-14 | 20:06
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وسيبدأ تنفيذ العقوبة من الموسم المقبل، أي أن مانشستر سيتي لن يتمكن من المشاركة في البطولة الأوروبية خلال موسمي 2020/2021، و2021/2022.
وأشارت إلى أن "العقوبة تتضمن أيضًا غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو".
وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي تبين له أن مانشستر سيتي ضللهم بشكل خطير وخرق قواعد اللعب المالي النظيف المُتبعة، حيث تلاعب في التقارير المالية المُقدمة لليويفا في الفترة بين 2012 و2016، عن طريق التلاعب في قوائم الدخل المالية من قِبل الرعاة".
وكان مسئولو الاتحاد الأوروبي قد بدأوا تحقيقاتهم بعد أن نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية رسائل ووثائق مسربة تدين مانشستر سيتي في تشرين الثاني 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال لموسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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