شكرا لقرائتكم السيناتور ليندسي غراهام: إيران "سرطان" الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، إن حل أزمات لبنان وسوريا والعراق مرتبط بإقصاء دور إيران فيها، مشبها إيران بـ"سرطان" الشرق الأوسط. وأضاف غراهام: "عندما نتحدث عن الإرهاب نذكر داعش والقاعدة وننسى إيران".

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