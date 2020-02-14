اشار وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "وردت بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت مشاركة عدد من الضباط في ذكرى اغتيال رئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​، موضحا ان ذكرى اغتيال الحريري مناسبة وطنية لا يمكن تجاهلها و ان مشاركة الضباط أتت بناء لدعوات وجهت لهم، و قد تمت الموافقة عليها مسبقا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي عن مشاركة ضباط في ذكرى الحريري: مناسبة وطنية لا يمكن تجاهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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