علم الدين لباسيل: الحريري مستحيل ينجمع مع مسبب التعطيل الأول

اشار النائب ​عثمان علم الدين​ ردا على رد رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​ على رئيس ال​حكومة​ السابق ​سعد الحريري​، في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "سعد الحريري قرر يستقيل من حكومة مقعدة جراء شلل أصابته فيروساتك الجشعة، وذلك استجابة لطلب نصف ​الشعب اللبناني​.. أكيد راح بعيد وكتير صعب ومستحيل إنو ينجمع مع مسبب التعطيل الأول على مدى 15 سنة مرة ثانية تحت أي ظرف". إضغط للمزيد

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