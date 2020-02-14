قرداحي: لا مفر من إعادة الهيكلة عبر إلغاء جزء من الدين وخفض الفائدة على ما تبقى

اشار الخبير الاقتصادي ​شربل قرداحي​ الى ان "حجم ​الدين العام​ لا يحتمل ولا قدرة لنا على تحمله، حتى ولو توازنت حسابات ​الدولة​ المالية. مؤكدا انه لا مفر من إعادة الهيكلة، عبر إلغاء جزء من الدين، وخفض ​الفائدة​ على ما تبقى، وتطويل للآجال.

واعتبر قرداحي في تصريح له، ان أي خطة مالية لا تتضمن إعادة الهيكلة لصالح الخزينة مصيرها الفشل.

ولفت الى ان هناك 25 مليار ​دولار​ اخرجت من ​لبنان​ من كبار المودعين، واوضح ان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تحدث عن 5 مصارف الا ان عدد ​المصارف​ اكبر، والمودعين الذين اخرجوا اموالهم اصبحوا معروفين.