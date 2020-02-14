قرداحي: لا مفر من إعادة الهيكلة عبر إلغاء جزء من الدين وخفض الفائدة على ما تبقى

اشار الخبير الاقتصادي شربل قرداحي الى ان "حجم الدين العام لا يحتمل ولا قدرة لنا على تحمله، حتى ولو توازنت حسابات الدولة المالية. مؤكدا انه لا مفر من إعادة الهيكلة، عبر إلغاء جزء من الدين، وخفض الفائدة على ما تبقى، وتطويل للآجال.
واعتبر قرداحي في تصريح له، ان أي خطة مالية لا تتضمن إعادة الهيكلة لصالح الخزينة مصيرها الفشل.
ولفت الى ان هناك 25 مليار دولار اخرجت من لبنان من كبار المودعين، واوضح ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تحدث عن 5 مصارف الا ان عدد المصارف اكبر، والمودعين الذين اخرجوا اموالهم اصبحوا معروفين.
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