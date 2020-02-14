أعلن رئيس ​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع ​عبد الهادي محفوظ​، في حديث تلفزيوني، انه "تفاجأ بتأسيس تلفزيون جديد الا وهو تلفزيون "الثورة"، وهو يقوم على اسس المواطنة"، كاشفاً عن "تواصل بعض الاشخاص معه لشراء ترخيص، وقيل انهم يعتمدون على تمويل داخلي عبر بعض رجال الاعمال، وان لم يحصلوا على ترخيص من ​لبنان​ فيقومون بعملية الشراء من الخارج وبالتالي يقومن بالبث من لبنان والى الخارج".

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كانت هذه تفاصيل خبر محفوظ: فوجئنا بتأسيس تلفزيون الثورة وقيل ان تمويله سيكون داخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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