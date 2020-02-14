أكّد مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الوزير السابق غطاس خوري، أنّ "الرسالة كانت واضحة عندما رفض الحريري التكليف لتشكيل الحكومة، لأنّه كان يرى ألّا إمكانيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة في ظلّ الإستمرار في النهج المعتمد".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الحريري بكلامه عن أشخاص يركبون موجة الحراك، لم يكن يقصد "حزب القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" بل آخرين، ومهما تباعدنا سنبقى حلفاء مع "القوات" في الخيار الإستراتيجي".
كانت هذه تفاصيل خبر غطاس خوري: مهما تباعدنا سنبقى حلفاء مع "القوات" في الخيار الإستراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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