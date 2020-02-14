غطاس خوري: مهما تباعدنا سنبقى حلفاء مع "القوات" في الخيار الإستراتيجي

أكّد مستشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، الوزير السابق ​غطاس خوري​، أنّ "الرسالة كانت واضحة عندما رفض الحريري التكليف ل​تشكيل الحكومة​، لأنّه كان يرى ألّا إمكانيّة لتشكيل حكومة وحدة وطنيّة في ظلّ الإستمرار في النهج المعتمد".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "الحريري بكلامه عن أشخاص يركبون موجة الحراك، لم يكن يقصد "​حزب القوات اللبنانية​" و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" بل آخرين، ومهما تباعدنا سنبقى حلفاء مع "القوات" في الخيار الإستراتيجي".