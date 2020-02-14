ردّ مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أنطوان قسطنطين، على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من دون أن يسميّه، بالقول: "اليوم تأكّدت إنّك بغير دني".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "30 سنة حكمتم مع منظومة فساد من كلّ الطوائف وأفلستوا البلد. قبل أن تتكلّم عن الدولة المدنية، إسحب قانون الزواج المدني من درج رئاسة الحكومة. "ما فيك تلبّس فشلك لغيرك. الناس وعيوا، راجع حساباتك".
كانت هذه تفاصيل خبر قسطنطين للحريري: "اليوم تأكدت إنك بغير دني وما فيك تلبّس فشلك لغيرك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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