قسطنطين للحريري: "اليوم تأكدت إنك بغير دني وما فيك تلبّس فشلك لغيرك"

ردّ مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ​أنطوان قسطنطين​، على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ من دون أن يسميّه، بالقول: "اليوم تأكّدت إنّك بغير دني".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "30 سنة حكمتم مع منظومة فساد من كلّ ​الطوائف​ وأفلستوا البلد. قبل أن تتكلّم عن ​الدولة المدنية​، إسحب قانون ​الزواج المدني​ من درج ​رئاسة الحكومة​. "ما فيك تلبّس فشلك لغيرك. الناس وعيوا، راجع حساباتك".