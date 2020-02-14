جمالي:الحريرية السياسية هي فعل إيمان و صدق لما فيه مصلحة لبنان و خلاصه

لفتت النائبة ​ديما جمالي​ في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى "اننا سنبقى دائما إلى جانب رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​، الذي لطالما حمل هموم الناس و أوجاعهم"، موكدة على أن "الحريرية السياسية هي فعل إيمان و صدق لما فيه مصلحة لبنان و خلاصه"، ومشددة على أن "كل الحملات الممنهجة لن تثني سعد و لن تثنينا عن المضي قدما في المسيرة التي بدأها رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​".

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