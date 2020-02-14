ليندسي غراهام: حل أزمات لبنان وسوريا والعراق مرتبط بإقصاء دور إيران فيها

أعتبر السيناتور الاميركي ​ليندسي غراهام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "عندما نتحدث عن ​الإرهاب​ نذكر داعش و​القاعدة​ وننسى ​إيران​، والاخير هي "سرطان" ​الشرق الأوسط​"، لافتاً الى ان "حل أزمات ​لبنان وسوريا​ و​العراق​ مرتبط بإقصاء دور إيران فيها". إضغط للمزيد

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