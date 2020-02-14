الراعي: صلاتنا اليوم تستمرّ على نيّة لبنان ليجتاز الأزمات التي يتخبّط فيها

أكد ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ من روما انه "نصلي اليوم في ذكرى إستشهاد الرئيس ​رفيق الحريري​، ونذكر عائلته في صلاتنا، زوجته السيدة نازك وأولاده الشيخ سعد الدين وبهاء وكلّ أفراد العائلة، ونطلب من الله بحقّ كل الدماء التي سقطت على أرض هذا الوطن، أن تكون بداية لحياة جديدة وخير ​لبنان​ ووحدة اللبنانييّن".

وأوضح الراعي ان "صلاتنا اليوم تستمرّ على نيّة لبنان ليجتاز الأزمات التي يتخبّط فيها، وبشكل خاص ​الأزمة​ الماليّة والمعيشيّة والاقتصادية والاجتماعية، ونذكر اليوم في صلاتنا كل الناس الذين وضع الله الحبّ في قلبهم، وبينما يحتفلون اليوم بعيد القديس فالونتينو، نذكّرهم أن الحبّ الحقيقي ونبع الحب هو الله الذي جاد بإبنه كي لا يهلك أحد، ونحن نلتمس من الله أن يزرع في قلوبنا الحبّ لأننا إذا لم نختبر الحبّ والمحبّة فلا نهاية لنزاعات البشر والحروب القائمة".