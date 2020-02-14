فطور لنقابة أدلاء السياحة ناقش الشؤون والمواضيع السياحية

أعلنت نقابة أدلاء ​السياحة​، في بيان، أنها نظمت لمناسبة يوم الدليل السياحي، فطورا صباحيا في مطعم الساحة- ​طريق المطار​، في حضور النقيبة اليسار البعلبكي وأعضاء النقابة وحشد من الأدلاء السياحيين، "وكانت فرصة للتشاور ومناقشة الشؤون والمواضيع السياحية مع الأدلاء السياحيين".

وأكدت نقيبة ادلاء السياحة "متابعة كل ما يصب في مصلحة دعم الدليل السياحي، كعضو فاعل ومؤثر في مجال السياحة، وتطوير السياحة عامة في ​لبنان​".

وبعد الفطور توجه الجميع إلى متحف الشوكولا في ​فردان​" شوكو ستوري ​بيروت​".