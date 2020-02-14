وزير المياه الإثيوبي: اتفاق سد النهضة لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل

أعلن وزير ​المياه​ والري و​الطاقة​ الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن "وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث (​أثيوبيا​، مصر،​السودان​)، استعرضوا خلال مفاوضات ​واشنطن​ يومي 12 و13 شباط، ما تم إحرازه من تقدم في المسائل الفنية والقانونية بشأن مشروع ​سد النهضة​"، مشيرا الى أنه "تم إحراز تقدم، غير أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل ليتبلور في صورته النهائية حتى نهاية الشهر".

وتعهد بيكيلي، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "تجري وزارتا الخارجية والري الأسبوع القادم مشاورات وطنية مع المؤسسات المختصة والمهنيين والمواطنين المعنيين بخصوص النتائج وسبل المضي قدما".

من جانبه، أكد سفير ​أديس أبابا​ لدى واشنطن فيتسوم أريغا أن "المفاوضات التي جرت بحضور وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​ ورئيس ​البنك الدولي​ ديفيد مالباس بصفة مراقبين ، انتهت دون اتفاق نهائي".

وجاء هذا الموقف على خلفية بيان مشترك عن مصر و​إثيوبيا​ والسودان و​الولايات المتحدة​ والبنك الدولي نشر على موقع ​وزارة الخزانة الأميركية​ أمس، وينص على أن واشنطن بدعم فني من البنك الدولي، وافقت على المساعدة في بلورة الاتفاق في صورته النهائية كي يعرض على الوزراء ورؤساء الدول الثلاث، للتوقيع عليه حتى نهاية الشهر الجاري.