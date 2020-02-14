الخارجية الألمانية: انتهى الزمن الذي كانت تتصرف فيه اميركا كشرطي عالمي

أكد وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في حديث له، أن "الزمن الذي كانت تتصرف فيه ​الولايات المتحدة​ كشرطي عالمي قد انتهى، وأن مراكز اعتماد القرار بشأن العديد من الخلافات قد تغيرت، وتحول بعضها إلى ​روسيا​، ولنأخذ ​سوريا​ و​أفغانستان​ كمثال على ذلك، اما بالنسبة لمستقبل ​الشرق الأوسط​ فيتحدد في ​أستانا​ أو سوتشي، وليس جنيف أو ​نيويورك​". إضغط للمزيد

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