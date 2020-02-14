عبداللهيان: "سعودية آل سلمان" تعمل على تحقيق الخطة الصهيو أميركية لتقسیم المنطقة

اكد المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي في ​ايران​ ​حسين أمير عبداللهيان​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ مصاب باضطرابات نفسية. تعمل سعودية آل سلمان على تحقيق الخطة الصهيو أميركية لتقسیم المنطقة وتشكيل دويلات صغيرة ومحمية في ​العراق​ و​سوريا​. إضغط للمزيد

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