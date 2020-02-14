الجيش السوري عزى بالضباط الروس الذين قُتلوا بمطار حميميم: عمل إرهابي سافر

أعربت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان، عن تعازيها للحكومة الروسية وأهالي الضباط الروس "الّذين قُتلوا في مطار حميميم العسكري، دفاعًا عن الشعب السوري"، معربةً أيضًا عن إدانة الحكومة السورية "هذا العمل الإرهابي السافر الّذي أدّى إلى إزهاق أرواح الضباط الروس".
وكان قد قُتل عدد من الضباط الروس في مطار حميميم العسكري في اللاذقية، ومن بينهم المسؤول عن قسم تذخير الطائرات في مطار حميميم الجنرال الروسي أليكسي كالدين، وذلك نتيجة استهداف المطار بعدد من الطائرات المسيّرة من قبل المسلّحين.
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