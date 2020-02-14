الجيش السوري عزى بالضباط الروس الذين قُتلوا بمطار حميميم: عمل إرهابي سافر

أعربت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان، عن تعازيها للحكومة الروسية وأهالي الضباط الروس "الّذين قُتلوا في ​مطار حميميم​ العسكري، دفاعًا عن ​الشعب السوري​"، معربةً أيضًا عن إدانة ​الحكومة السورية​ "هذا العمل الإرهابي السافر الّذي أدّى إلى إزهاق أرواح الضباط الروس".

وكان قد قُتل عدد من الضباط الروس في مطار حميميم العسكري في ​اللاذقية​، ومن بينهم المسؤول عن قسم تذخير الطائرات في مطار حميميم الجنرال الروسي أليكسي كالدين، وذلك نتيجة استهداف المطار بعدد من الطائرات المسيّرة من قبل المسلّحين.