المقداد: اردوغان يكذب كما يتنفس ولا يوجد نظام في العالم أغبى من النظام التركي

أكد نائب وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​ ان "​الشعب السوري​ يحتفل اليوم ب​فتح طريق​ حلب دمشق المغلق منذ سنوات، وأهلنا في الجولان المحتل أعادوا اليوم تأكيد سوريتهم والتزامهم بأرضهم ووطنهم، وشعبنا سيناضل من أجل إسقاط ​صفقة القرن​ وكل المؤامرات التي تُحاك ضد أمتنا العربية"، موضحاً ان "سوريا تخوض حرباً فرضتها عليها الدول الغربية التي دعمت المجموعات الإرهابية، والنظام التركي فتح حدود بلاده أمام عشرات آلاف الإرهابيين وأدخلهم إلى سوريا، ومن نقاتلهم اليوم هم مجموعات إرهابية مسلحة تقدم لها تركيا كل الدعم".

ولفت المقداد، في حديث تلفزيوني، الى ان "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ متورط في خوض الحرب ضد سوريا وها هو قد ذهب للقتال في ​ليبيا​، والنظام التركي لا يحترم سوتشي ولا ما تم التوصل إليه في اللقاء الأمني السوري التركي في ​موسكو​، ومقاومة المجموعات الارهابية المسلحة والاحتلالين التركي والأميركي هي حق سيادي لسوريا، فاردوغان يكذب كما يتنفس، ولا يوجد نظام في ​العالم​ أغبى من النظام التركي"، مشيرا الى ان "تركيا ما زالت دولة في حلف الناتو وقد تختلف مع الولايات المتحدة على بعض التفاصيل فقط، وكان على النظام التركي أن يفكر أن أي إضعاف للدولة السورية سيطال تركيا لاحقاً، وإردوغان اعتقد أن الحرب على سوريا ستنتهي خلال بضعة أيام وهو ارتكب جريمة ضد سوريا والشعب التركي، وكنا نتمنى ألا يتآمر بعض العرب على بعضهم الاخر وألا يضعف بعضهم بعضاً، ونحن نريد للعرب أن يفهموا أن 9 أعوام من الحرب على سوريا لم تنجح في تغيير مواقفها، في كل مرة يصحو بعض العرب في قضية معينة تأتيهم اللطمات الأميركية مباشرة".