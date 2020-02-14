مساعد وزير الخارجية الأميركي: سنبحث مع موسكو تمديد "ستارت-3"

أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، أن "بلاده وروسيا تواصلان الحوار حول تمديد محتمل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، التي تنتهي في العام المقبل"، موضحاً بأن "المناقشات مستمرة لا أريد استباق الأحداث، لكن هناك بالتأكيد اهتمام، أنا لن أتحدث أين نحن الآن من هذا الأمر".
هذا وصرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، بأن معاهدة "ستارت – 3"، قد أبرمت في عصر مختلف، ومنذ ذلك الحين تغيرت التهديدات للاستقرار الاستراتيجي، ولذا من الضروري توسيع نطاق هذه المعاهدة وإدراج الصين فيها.
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