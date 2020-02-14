وزارة الصحة الإماراتية أعلنت شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات "شفاء حالتين جديدتين لمصابين بـ"فيروس كورونا" المستجد، ممّن كانوا يتلقّون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة"، ليصل بذلك عدد الحالات الّتي تمّ الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجّلة.
وأوضحت في بيان، أنّ "الحالتين الجديدتين اللتين تمّ شفاؤهما هما لمواطنين صينيَّين، الأوّل يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه 8 سنوات".
وكانت الوزارة كانت أفادت الأسبوع الماضي بشفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا (73 عامًا) وتعافيها التام من أعراض المرض.
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