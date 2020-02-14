وزارة الصحة الإماراتية أعلنت شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​ "شفاء حالتين جديدتين لمصابين بـ"فيروس ​كورونا​" المستجد، ممّن كانوا يتلقّون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة"، ليصل بذلك عدد الحالات الّتي تمّ الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجّلة.

وأوضحت في بيان، أنّ "الحالتين الجديدتين اللتين تمّ شفاؤهما هما لمواطنين صينيَّين، الأوّل يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه 8 سنوات".

وكانت الوزارة كانت أفادت الأسبوع الماضي بشفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا (73 عامًا) وتعافيها التام من أعراض المرض.