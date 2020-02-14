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وزارة الصحة الإماراتية أعلنت شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​ "شفاء حالتين جديدتين لمصابين بـ"فيروس ​كورونا​" المستجد، ممّن كانوا يتلقّون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة"، ليصل بذلك عدد الحالات الّتي تمّ الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجّلة.

وأوضحت في بيان، أنّ "الحالتين الجديدتين اللتين تمّ شفاؤهما هما لمواطنين صينيَّين، الأوّل يبلغ من العمر 41 عامًا، وابنه 8 سنوات".

وكانت الوزارة كانت أفادت الأسبوع الماضي بشفاء الحالة الأولى للمواطنة الصينية ليو يوجيا (73 عامًا) وتعافيها التام من أعراض المرض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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