شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء تركيا الأسبق يعتزم إطلاق حزب جديد أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد التركى الأسبق، علي باباجان، تقدمه لوزارة الداخلية بعريضة إنشاء حزبه الجديد فى الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات.

وقالت منصات تركية، إن باباجان أعلن تقدم الأعضاء المؤسسين لوزارة الداخلية التركية بعريضة تأسيس الحزب خلال الأسبوع الأول من شهر مارس بعد تأجيله لـ3 مرات من قبل، وذكرت أن الفريق المؤسس يضم نحو 300 عضوًا.

وأضافت أن الأعضاء المؤسسين، قد أنتهوا من إعداد لائحة عمل الحزب وبرنامجه السياسى خلال 4 أشهر، إلا أن عملية اختيار اسم الحزب وشعاره مازالت مستمرة حتى الآن.

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كان قد أعلن رئيس الوزراء التركى الأسبق، أحمد داود أوغلو، خلال العام الماضى تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، وجاء الإعلان في مؤتمر تعريفي بالعاصمة أنقرة، أمام حشد من مؤسسي الحزب الجديد المقدر عددهم بنحو 150 شخصية.

وقال داود أوغلو في كلمته: "نتجاوز آلام الماضي، ونستفيد من الدروس النابعة منها، وننظر للمستقبل".وتابع "من يتعلم ويغلب الخوف ويمتلك الأمل من دون شكوى وصراخ وتفرقة، قادر على المضي للمستقبل والنظر إليه".

وبخصوص المبادئ التي يقوم عليها حزبه أوضح داود أوغلو: "ونحن على مقربة من المئوية الأولى (لتأسيس الجمهورية التركية في 2023)، فإننا بحاجة للإجابة على تساؤلات فى مرحلة التحولات فى احترام الحقوق والسيادة الوطنية، بمفهوم سياسة عامة تعمل على احترام العادات والحريات".